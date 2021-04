Elle apprend que son fils est mort à son réveil du coma suite à un accident de voiture

Un accident de la route impliquant une jeune maman et son fils de cinq mois est survenu à Cambridge, en Angleterre. Au réveil de la Britannique, qui était dans le coma, elle a découvert que Louis n’avait pas survécu. Elle raconte la période de deuil difficile qu’elle a vécue.

Rachael, une jeune femme de 36 ans, a été victime d’un tragique accident de la route à Waterbeach, près de Cambridge, en Angleterre. La Britannique, qui était accompagnée de son enfant de 5 mois, a été grièvement blessée et s’est retrouvée dans le coma durant 10 jours.

« Je savais dans mon cœur qu’il était décédé »

Lorsqu’elle a repris connaissance, son mari lui a annoncé la triste nouvelle. Leur fils, le petit Louis, n’avait pas survécu. Rachael s’est exprimée depuis son lit d’hôpital : « Quand je me suis réveillée, je me suis souvenue avoir été enceinte. Quand je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de bébé, j’ai réalisé que j’avais dû le perdre. Je savais dans mon cœur qu’il était décédé », a-t-elle déclaré au Daily Mail, dans des propos traduits par Sudpresse.

Les médecins espèrent qu’elle pourra rentrer chez elle avant la fin du mois de mai : « Je fais tout pour aller mieux parce que je veux être la maman que Louis aimait. Je lui dois. Je n’ai jamais pensé abandonner une seule fois ».

Louis, conçu par fécondation in vitro

Rachael et Chris, son compagnon, sont mariés depuis 2015 et ont essayé de concevoir un enfant pendant plusieurs années, en vain. Ils ont finalement donné naissance au petit Louis l’année dernière, après cinq années d’essais infructueux, grâce à une fécondation in vitro.

« J’avais envie d’être maman depuis si longtemps. Cela va être très dur. Louis était notre petit miracle et un adorable bébé », témoigne Rachael. « Nous t’aimerons toujours notre petit Louis. Tu n’as été avec nous que pendant une courte période mais tu as fait de nous les personnes les plus heureuses du monde ».