Christian Quesada, des «12 Coups de midi», serait en cavale

Placé sous contrôle judiciaire depuis qu’il est sorti de prison, Christian Quesada, ancien champion des « 12 Coups de midi », aurait disparu depuis plusieurs jours et serait en cavale selon « Touche pas à mon poste ».

« Christian Quesada est soumis à un suivi judiciaire très strict et doit répondre à toutes les convocations d’un juge d’application des peines. Il doit être disponible quand on le visite, et il doit prévenir de tout changement de domicile ou de déplacement de plus de 15 jours », a expliqué Gilles Verdez.

« Or visiblement, il a disparu sans laisser d’adresse. Il avait donné une adresse le lendemain de sa sortie de prison à Bourg-en-Bresse. Donc il donne une adresse, il s’installe, et puis il disparaît, il part. Il est donc en cavale. Il a disparu corps et biens. À la manière de Xavier Dupont de Ligonnès, pas pour les méfaits commis, mais pour la disparition. Il s’est volatilisé ! On a l’impression que c’est une fuite organisée », a-t-il continué.

Changement de look

Selon un paparazzi qui suit Christian Quesada de près et qui était présent sur le plateau de « Touche pas à mon poste », Quesada aurait élu domicile dans une habitation située dans le sud de la France, près de la frontière espagnole et aurait pu passer la frontière pour une destination inconnue.

Et d’après une information du Parisien, Quesada aurait complètement changé de look : « Cheveux longs, barbe, il voudrait retrouver une vie plus anonyme, loin des médias », écrivent nos confrères. L’homme de 56 ans, qui recevait de nombreuses menaces sur les réseaux, a également supprimé son compte Instagram.

Après deux ans passés au quartier d’isolement de la prison de Bourg-en-Bresse pour « corruption de mineur » et « détention et diffusion d’images pédopornographiques », l’homme de 56 ans a finalement été libéré.