Un quart de la population belge a reçu sa première dose

Mardi, près de 2,8 millions de Belges avaient reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19, soit 24,3% de la population belge et 30,5% des personnes âgées de 18 ans et plus, selon les derniers chiffres publiés mercredi sur le site de Sciensano.

En outre, plus de 765.000 personnes étaient considérées comme totalement vaccinées, soit 6,7% de la population totale et 8,3% des 18 ans et plus.

Les pourcentages de vaccination étaient mardi très semblables entre le nord et le sud du pays: 31,26% des 18 ans et plus avaient reçu une première dose du vaccin en Flandre et 30,68% en Wallonie. A Bruxelles, c’était le cas pour 23,94% des personnes âgées de 18 ans et plus. S’agissant des personnes totalement vaccinées, ils étaient 9% des personnes de 18 ans et plus dans ce cas en Wallonie, 8,16% en Flandre et 6,35% à Bruxelles.

Les livraisons de vaccins sont attendues en hausse sensible dans les prochains jours et semaines, ce qui devrait confirmer le coup d’accélérateur de la campagne de vaccination.

Quatre vaccins ont été approuvés jusqu’ici: les vaccins à ARN messager de Pfizer/BioNTech et Moderna, le vaccin AstraZeneca et celui de Johnson & Johnson. Ce dernier, qui ne nécessite qu’une seule dose, devait commencer à être administré cette semaine.