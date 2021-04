Un présentateur réclame des millions à la BBC à cause d’un crash test qui a mal tourné

Un présentateur tv blessé lors d’un test pour une émission réclame plus de 4 millions € à son employeur.

Jem Stansfield est un présentateur de télévision travaillant pour la BBC. En 2014, alors qu’il présentait l’émission testant les théories scientifiques « Bang Goes the Theory », il s’est porté volontaire pour être attaché à une sorte de kart et catapulté dans un faux lampadaire. Le but ? Imiter les effets d’un accident.

Sauf que l’expérience est un échec. M. Stansfield affirme avoir été victime du coup du lapin, avoir subi des dommages physiques et psychologiques, et être pris régulièrement de vertiges. Selon les avocats du présentateur, l’incident a brisé la « superbe » carrière de leur client. M. Stansfield, dont les chances de rétablissement sont « faibles », demande donc 3,7 millions £ (4,25 millions €) à son employeur, soit la somme qu’il aurait pu gagner s’il avait continué sa « prometteuse » carrière.

De son côté, la BBC se dit prête à payer les 2/3 de la somme demandée et admet avoir fait preuve de « négligence ». La British Broadcasting Corporation (BBC) conteste cependant l’impact et le degré ses blessures de son présentateur.