PHOTOS. Les premières images du préquel de « Game of Thrones » fuitent sur le net

Cela ne fait plus de doute, le préquel très attendu de « Game of Thrones », « House of The Dragon », est en cours de tournage. Des curieux ont repéré Matt Smith et Emma D’Arcy sur une plage britannique, avec des cheveux blancs et des tenues d’époque, signes que les Daenerys reviennent pour de nouvelles aventures…

La plaie n’est pas encore tout à fait refermée chez les fans de « Game of Thrones », qui avaient été déçus par la fin de leur série fétiche. Ceux-ci espèrent sans doute beaucoup de « House of The Dragon », qui replongera le spectateur dans cet univers fantastique qui a marqué une génération.

Pour rappel, le préquel prendra place 300 ans avant les événements décrits dans la série de D.B. Weiss et David Benioff. Il racontera la guerre menée entre Rhaenyra et Aegon II, héritiers au trône de fer désireux d’accéder au pouvoir. A ce jour, la sortie est prévue pour le printemps 2022, mais le coronavirus pourrait avoir tout bouleversé.

Un tournage bien lancé

Néanmoins, le tournage semble bel et bien lancé, si l’on en croit les première images qui viennent de fuiter sur le net. Celles-ci montrent Matt Smith et Emma D’Arcy, qui interprèteront le prince Daemon et Rhaenyra Targaryen, sur la plage britannique de Holuwell Bay.

Targaryen oblige, ceux-ci arborent de longues crinières blanches ainsi que des costumes d’époques. Les deux acteurs ressemblent à s’y méprendre à la description de cette famille dans les livres de George R.R. Martin et, faut-il le préciser, à Daenarys Targaryen, interprétée par Emilia Clarke. L’équipe de tournage aurait également été vue aux abords du mont St-Michael, et plus précisément près d’un château médiéval…

De quoi faire saliver les fans que nous sommes presque tous devenus depuis quelques années…