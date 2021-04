Kim Kardashian aurait retrouvé l’amour

La star de la téléréalité serait de nouveau en couple selon le média Page Six.

Après des mois de tension avec son (ancien) compagnon Kanye West, Kim Kardashian a finalement demandé le divorce en février dernier. Deux mois plus tard, celle qui a récemment rejoint le club des milliardaires aurait déjà retrouvé quelqu’un. D’après plusieurs médias américains, il s’agirait de Van Jones, un consultant pour CNN qui travaillait auparavant comme conseiller pour Barack Obama.

Il avait fait le buzz en janvier dernier en commentant en pleurs la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines. « C’est plus facile d’être parent ce matin. C’est plus facile d’être père. C’est plus facile de dire à ses enfants que les gens comptent, que dire la vérité compte, qu’être une bonne personne compte… Et c’est plus facile pour beaucoup de gens », avait-il déclaré.

Anthony Kapel Jones, que l’on surnomme donc Van Jones, a été marié durant 14 ans avec Jana Carter, jusqu’à leur divorce en 2019. Van Jones et Kim Kardashian se sont rencontrés en 2018, alors qu’ils travaillaient à la libération d’Alice Johnson, une sexagénaire emprisonnée depuis plus de 20 ans pour un délit non violent lié à la drogue.