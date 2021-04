Il tue une jeune femme en se jetant du neuvième étage d’un immeuble

Taylor Kahle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Cette jeune femme de 29 ans a été la victime d’un homme qui se serait suicidé depuis le neuvième étage d’un immeuble de San Diego dimanche dernier. Ecrasée par le poids de l’individu, elle est morte sur le coup…

Une jeune femme de 29 ans se baladait dans les rues de San Diego dimanche soir quand elle a été victime d’un incident dramatique. Un homme s’est écrasé de tout son poids sur elle, la tuant sur le coup. D’après les autorités, l’individu se suspendait à la balustrade extérieure depuis le neuvième étage d’un parking et se serait, selon toute vraisemblance, suicidé.

Taylor Kahle, qui a été la victime indirecte de cet acte désespéré, aurait fêté ses 30 ans la semaine prochaine. « Je veux que tout le monde sache à quel point elle était incroyable. Cette tragédie ne définit pas qui elle était », a confié sa patronne, qui précise qu’elle se trouvait en rendez-vous galant au moment des faits.

Une patronne effondrée

« Je sais que je brise toutes les règles en tant qu’employeur et honnêtement, tu ne devrais pas aimer ton employé avec tout ton cœur, mais je t’aimais comme ma vie », s’émeut sa responsable.

L’année 2020 de Taylor s’était passée aux côtés de son père, qu’elle chérissait plus que tout. « Tout le monde souhaite une relation comme celle qu’il avait avec sa fille. Il voulait que tout le monde sache qu’il avait une fille incroyable qui aimait son père passionnément. Elle prenait soin de lui et il prenait soin d’elle », poursuit sa responsable auprès de Fox News.

Laurel McFarlane raconte le lien fort qu’elle avait avec son employée, devenue amie: « Elle me considérait comme sa deuxième maman, parce que sa mère est morte. J’ai une fille et si ma fille lui ressemble, je serais très fière. C’est ce qui vous donne l’impression qu’elle va encore franchir la porte. Je veux juste la serrer dans mes bras et lui dire : »Ça va aller et nous allons te soigner. Tout ira bien »