Il réunit des milliers de Josh pour une gigantesque bataille

C’est plus que probablement la belle histoire du jour, l’une de celles qui vous fera sourire. Un Américain a décidé d’organiser une immense réunion avec un maximum de Josh. Le but: disputer une grande bataille pour savoir qui mérite de garder son nom. And the winner is…

Il y a un peu plus d’un an, un Américain du nom de Josh Swains créait une mystérieuse conversation avec des milliers de Josh, et la démarrait en disant: « Vous vous demandez sûrement tous pourquoi je vous ai réunis ici… »

La raison, bien que saugrenue est assez simple: l’Américain voulait organiser une gigantesque réunion avec tous ces Josh, à des coordonnées géographiques précises. Il souhaitait organiser une immense bataille avec des frites de piscine, et le gagnant remporterait le droit de gagner son nom.

Une initiative solidaire

Le 24 avril, soit le jour J, ils étaient des milliers à joyeusement se rassembler pour fêter ce prénom. Mais au final, c’est un petit garçon de 5 ans qui a été désigné gagnant de cette hilarant événement, devenant le Josh Suprême. Ce dernier était soigné dans un hôpital pédiatrique pour lequel l’intégralité des Josh a récolté des fonds.

Au total, ce sont près de 10.000 $ qui ont été réunis pour cet hôpital situé dans le Nebraska. En plus de cela, Les Josh ont également apporté avec eux des denrées non-périssables, pour en faire dons à une banque alimentaire de Lincoln. Si après ça, vous n’avez pas un minimum envie d’appeler votre fils Josh, on ne sait plus ce qu’il vous faut!