Victime de menaces, Christian Quesada tente de se faire oublier

L’ancien champion des 12 Coups de Midi a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Il aurait également déménagé et changé de look.

Christian Quesada, l’ex-champion des 12 Coups de Midi, a disparu des réseaux sociaux. Son compte Instagram, sur lequel l’homme partageait son quotidien avant d’être incarcéré, semble avoir été supprimé. « Cette page n’est malheureusement pas disponible. Le lien que vous avez suivi est peut-être rompu ou la page a été supprimée », peut-on lire à la place.

Depuis sa libération, l’ancien champion des « 12 Coups de midi » recevait beaucoup de menaces et commentaires violents sur ses réseaux sociaux. En mars dernier, celui qui avait été reconnu coupable de corruption de mineurs, détention et diffusion d’images pédopornographiques a pu bénéficier d’une remise de peine. S’il reste dans les mains de la justice avec un suivi sociojudiciaire et une inscription au fichier des délinquants sexuels, Christian Quesada aurait changé de look et quitté sa région, comme le rapportent nos confrères du Progrès cités par Sudinfo.

L’ex-champion des 12 Coups de Midi, devenu persona non grata, semble véritablement vouloir se faire oublier.