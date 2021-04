Vacances d’été : cinq conseils pour voyager au meilleur prix

Après des mois de grisaille et de confinement, d’aucuns pensent déjà aux vacances. La plage, le soleil, la mer… Oui, mais pas à n’importe quel prix ! Voici quelques astuces pour trouver un séjour au tarif le plus avantageux.

Vous planifiez votre voyage d’été ? Quelques bonnes pratiques en matière d’organisation et de réservation peuvent vous faire économiser une jolie somme, rappelle Conso Malin.

Surveiller les prix

Vous avez déjà réservé votre séjour auprès d’un tour-opérateur? Ce n’est pas une raison pour ne pas garder un œil sur les prix. En effet, si vous trouvez moins cher pour exactement la même offre (dates, hôtel, etc. identiques), votre tour-opérateur devrait s’aligner sur le prix de la concurrence !

Adressez-vous directement aux établissements

Les sites de réservations, comme Booking par exemple, ont l’avantage de proposer une offre très complète. En revanche, les tarifs affichés sur ces plateformes sont souvent supérieurs aux tarifs de base. Il est donc plus rentable de passer directement par l’hôtelier, conseille Conso Malin.

Fiez-vous à différents comparateurs

Vous partez en avion ? Pour obtenir le meilleur tarif, multipliez les recherches et consultez au moins quatre comparateurs de vols, conseille Test Achats. Répétez également la recherche sur les sites de réservations les plus importants et sur les sites des principales compagnies aériennes. Vous maximiserez ainsi vos chances d’obtenir l’offre la plus complète et les billets les moins chers.

Soyez flexible sur les dates

Si vous pouvez vous permettre d’être flexible sur la date de départ, cela peut vous faire économiser gros, parfois plus de 100€ ! Au plus tard huit jours avant le départ, pensez à vérifier les tarifs et places disponibles sur les autres vols. Renseignez-vous auprès de votre compagnie : chez certaines, si vous trouvez moins cher, vous pouvez changer la date (ou la destination) de votre vol gratuitement.

Envisagez d’autres aéroports

Pour des vacances en avion, vous regarderez intuitivement les prix pour un départ à partir de Bruxelles ou Charleroi (Bruxelles Sud). Pourtant, il peut être intéressant de se renseigner sur les tarifs des vols au départ d’autres aéroports. Depuis Düsseldorf, Eindhoven ou Maastricht, les vols peuvent être nettement moins chers. Autre atout : si vous laissez votre voiture sur place, vous y gagnerez aussi en prix de parking.

Découvrez tous les conseils de Conso Malin ici.