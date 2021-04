Une mère ébouillante ses bébés parce qu’ils « ne la laissaient pas dormir »

Une jeune mère de 23 ans risque la prison à perpétuité pour avoir assassiné ses nouveau-nés dans des circonstances sordides. Parce qu’ils « faisaient trop de bruit », elle a empoisonné et ébouillanté ses deux jumeaux, âgé d’à peine six semaines.

La police a fait la macabre découverte de deux corps inanimés dans un appartement du Queens, à New York. Dallis et Dakota, des jumeaux, étaient tous les morts dans des circonstances atroces, comme le détaille le procureur. Ils ont été empoisonnés et ébouillantés dans l’eau de leur bain. Le garçon a été égorgé au couteau et le corps de la petite fille a été retrouvé dans un sac poubelle sous l’évier, comme l’explique le New York Post.

C’est un proche de la famille inquiet qui a alerté la police. Tous les premiers éléments semblent montrer du doigt la mère des deux enfants de six semaines, qui vivaient dans cet appartement avec eux. Arrêtée par la police, Danezja Kilpatrick aurait indiqué : « Les bébés ne me laissaient pas dormir. J’ai juste abandonné et cessé de m’en soucier. J’ai ensuite décidé de les empoisonner. »

Une affaire déchirante

Selon toute vraisemblance, l’identité du père est inconnue et la mère était seule pour s’occuper de Dallis et Dakota. Melinda Katz, procureure du Queens, a déclaré : « C’est une affaire tragique et déchirante. Cette période aurait dû être heureuse pour cette famille, mais, au final, nous pleurons la mort de deux enfants et le simple fait que la personne qui aurait dû les aimer et les protéger, les a tués. »

Désormais, la maman risque la prison à perpétuité sans libération conditionnelle et a été inculpée de deux chefs d’accusation pour meurtre et pour port d’arme et mise en danger d’autrui.