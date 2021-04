Un drame évité de justesse à l’ULB : un ancien étudiant a tenté de s’immoler sur le campus

L’intervention des agents de sécurité du campus Solbosch de l’ULB mercredi dernier a permis d’éviter un drame. Muni d’un bidon d’essence, un ancien étudiant s’apprêtait à commettre le pire, rapportent les titres de Sudpresse ce mardi.

Mercredi dernier, Assiba faisait sa ronde dans la bibliothèque de Sciences sociales de l’ULB. Il était 16h30 lorsque deux étudiantes sont venues l’interpeller. L’agitation régnait au sein du bâtiment. Muni d’un bidon d’essence, un ancien étudiant de l’université se trouvait au troisième étage.

« J’ai croisé son regard », raconte l’agent de sécurité du campus Solbosch dans les colonnes de Sudpresse. Le jeune homme était très agité. Il a renversé un rayon de livre et Assiba s’est rendu à sa rencontre. « Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. »

« Tu ne peux pas comprendre »

Après avoir appelé des renforts pour sécuriser le bâtiment et le bidon d’essence, ainsi que rassurer les étudiants, Assiba invite l’étudiant à s’assoir à ses côtés. Yassine, son collègue chez « Protection Unit », a ensuite commencé à dialoguer avec l’individu afin de désamorcer la situation. « J’ai essayé de comprendre ses motivations mais il ne disait rien. ‘J’ai posé mon acte, tu ne peux pas comprendre’, disait-il sans plus d’explication », se souvient Yassine. Gardant son sang-froid, l’agent a discuté avec le jeune homme pour le calmer jusqu’à l’arrivée de la police.

Enquête et procédure Nixon

Le parquet de Bruxelles a confirmé ce lundi qu’une enquête était ouverte et que l’ex-étudiant fait l’objet d’une procédure Nixon : une procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques afin d’évaluer sa situation psychologique.

«Dans des moments comme celui-là, le temps s’arrête. Le gars vient avec un bidon d’essence et on ne sait pas ce qu’il va faire, mais voilà on n’a pas eu peur, on a fait notre travail », conclut Yassine.