PHOTOS. Justin Bieber accusé d’appropriation culturelle à cause de sa coupe de cheveux

La nouvelle coupe de cheveux du chanteur canadien ne passe pas auprès d’une partie de sa communauté.

Justin Bieber ne retient visiblement pas les leçons du passé. Début avril 2016, il avait créé la polémique en étant apparu avec des dreadlocks. A l’époque, ces détracteurs estimaient qu’il s’agissait d’un acte d’appropriation culturelle. Ce lundi, soit un peu plus de cinq ans plus tard, rebelote. Justin Bieber a posté une nouvelle photo avec des dreads sur Instagram et a de nouveau été accusé d’appropriation culturelle.

why isn't anyone calling out justin bieber bc of his dread locks ? u do realize that's cultural appropriation !!