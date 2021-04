PHOTOS. Ces jumelles partagent absolument tout… même leur mari

Elles se ressemblent comme deux gouttes d’eau et leur gémellité ne s’arrête pas là. Anna et Lucy, deux jumelles américaines, se considèrent comme une seule et même personne. Elles partagent donc absolument tout… en ce compris leur époux.

Les jumelles « les plus identiques au monde » vivent aux États-Unis et partagent absolument tout. Anna et Lucy, 35 ans, se ressemblent comme deux gouttes d’eaux et sortent avec le même homme, Ben Byrne, un électricien de 37 ans. Le trio vit et dort ensemble, et les deux jeunes femmes veulent bientôt tomber enceintes de leur compagnon en même temps.

Jamais séparées

Il faut dire que leur quotidien est indissociable : elles s’habillent de la même manière, vont à la toilette ensemble, se lavent en même temps, etc. Anna explique au NY Post : « Nous faisons tout ensemble. Nous ne sommes jamais séparées et nous ne pourrions pas fonctionner l’une sans l’autre. Nous éprouvons l’angoisse de la séparation et nous sommes liées. »

« Nous nous considérons comme une seule personne et ne pourrons jamais être séparées », complète sa sœur jumelle, avant d’expliquer leur relation avec Ben : « Ben comprend notre lien et ne nous juge pas. C’est comme ça depuis le premier jour. Il n’y a jamais eu de jalousie. Les gens peuvent nous juger comme ils veulent, c’est comme ça que ça marche pour nous. »