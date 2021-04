Certains restaurants finalement ouverts le 1er mai ? « N’ayez pas peur d’ouvrir »

Certains restaurateurs ouvriront-ils leurs portes samedi, malgré la mise en garde des autorités ?

Ce dimanche sur le plateau de l’émission «C’est pas tous les jours dimanche» sur RTL-TVi, la représentante du collectif «Wallonie Horeca», Valérie Migliore, a indiqué que restaurateurs membres du collectif n’ouvriront pas ce 1er mai, contrairement à ce qui était annoncé depuis plusieurs semaines. Interrogée depuis par 7sur7, Valérie Migliore, qui est également patronne du Caffe Internazionale à Liège, s’est montrée moins intransigeante.

« Nous avons jugé humain et préférable de tempérer notre discours. Cette mise en pâture qui nous aurait rendus responsables d’une désobéissance civile massive était trop lourde à porter sur nos épaules (…). L’intervention n’était pas une position officielle du collectif Wallonie Horeca », a-t-elle déclaré.

Avant d’appeler certains établissements à ouvrir s’ils le souhaitent. « Pour le 1er mai, faites ce qui vous semble bien pour vous, et n’ayez pas peur d’ouvrir si votre conscience, votre raison vous dit de le faire. Si vous préférez ne pas le faire, et on le répète, on comprend, ouvrez d’une manière différente, mais ouvrez. Si votre cœur de citoyens vous dit que vous devez participer aux manifestations, faites-le ».