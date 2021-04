7 astuces pour choisir le meilleure leasing auto

Vous avez une voiture et vous pensez que c’est bien le moment pour la changer ? Que vous ayez loué une voiture pendant des années ou que vous soyez complètement nouveau dans ce domaine, voilà quelques astuces simples qui peuvent vous aider à faire le bon choix, ces astuces devraient vous aider à naviguer dans l’énorme quantité d’informations que vous pouvez trouver sur le leasing auto.

Astuce 1 – Si cela semble trop beau pour être vrai, alors c’est le cas.

La plupart des sociétés de leasing auto se surveillent de près et leurs prix seront probablement similaires. Certaines sont évidemment un peu moins chères que d’autres, et les entreprises plus grandes ont tendance à obtenir des remises plus importantes et de meilleurs tarifs, mais si l’une offre quelque chose de bien moins cher que tous les autres, 99 fois sur cent, cela ne peut pas être fait. Pour une raison ou une autre. Il y a des exceptions, mais il vaut la peine d’être très sceptique sur tout ce qui sort de l’ordinaire.

Astuce 2 – Regardez de plus près le site Web.

Vous pouvez en dire beaucoup sur l’entreprise à partir de son visage public, qu’il s’agisse d’une vitrine ou d’un vendeur, et il en va de même pour les sites Web. Si le site Web a l’air bien, toujours mis à jour, changé régulièrement et a généralement un aspect professionnel, l’entreprise avec laquelle vous allez consulter le sera également.

Astuce 3 – Pensez à ce que vous voulez avant de rechercher.

En raison de l’abondance d’informations disponibles sur Internet, il est facile de se confondre si vous n’êtes pas sûr de ce que vous recherchez. Essayez d’affiner les options avant de chercher afin de savoir quelle voiture vous recherchez et de ne pas vous laisser distraire. Ne vous inquiétez pas de manquer une bonne affaire – un bon vendeur vous dirigera vers toutes les offres spéciales si elles sont applicables.

Astuce 4 – Juger le vendeur

Vous achetez une voiture, donc la personne à qui vous parlez au sein de la société de leasing auto doit être bien intéressée, attentive et proactive, et devrait vous aider à conclure la meilleure affaire pour vous. Méfiez-vous du vendeur qui veut juste tirer des chiffres sur un e-mail et ne prend pas le temps d’écouter ce que vous voulez.

Astuce 5 – Obtenez le bon kilométrage.

Il est toujours préférable d’obtenir le meilleur kilométrage dans un contrat leasing dès son début. Vous ne voulez pas payer des kilomètres que vous n’utiliserez jamais ou être frappés par des frais de kilométrage excessif, il vaut donc la peine de vous asseoir et de déterminer exactement ce dont vous avez besoin.

Astuce 6 – Ne rejetez pas un pack de maintenance et d’entretien.

De nombreux clients rejettent la prise d’un forfait d’entretien et de service dans le cadre de leur contrat leasing auto car cela gonfle leur coût mensuel. Réfléchissez bien à cela car souvent ce n’est pas aussi simple que cela. Avec un pack de maintenance vous n’aurez pas à vous soucier de trouver l’argent pour l’entretien ou les pièces de rechange

Astuce 7 – Les frais administratifs.

Bien que nous soyons tous habitués que des entreprises facturent des frais administratifs que nous jugeons injustifiés, avec une société de leasing auto, c’est souvent leur seule source de revenus leur permettant de vous offrir le meilleur service. Si une entreprise ne vous facture pas de frais, vous devez vous demander non seulement où elle gagne son argent, mais également quel type de service vous pouvez recevoir.