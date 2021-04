Vincent (Koh-Lanta) prend la défense de Shanice: «Elle ne mérite pas cette haine»

Véritable star du dernier épisode de Koh-Lanta, Vincent s’est à nouveau illustré en prenant la défense de Shanice, qui croule sous les insultes.

Vendredi soir, Vincent est devenu la nouvelle coqueluche de nombreux téléspectateurs de l’émission Koh-Lanta. Le jeune homme a eu le courage de ne pas céder aux pressions exercées par les membres de son équipe. Seul contre tous, il a choisi de tenir son engagement vis-à-vis de Maxine en ne votant pas contre elle. Au contraire, Vincent a voté contre Shanice, l’une des meneuses de sa tribu, ce qui a entraîné son élimination.

Le meilleur moment de cette saison de #KohLanta vous est offert par Vincent pic.twitter.com/AmwDqodYRh — Clément Rodriguez (@ClementRodri_) April 23, 2021

Grâce à cette décision et à sa petite phrase « I don’t want this », Vincent est devenu le héros des internautes. Au contraire, Shanice, dont le comportement a déplu à de nombreux téléspectateurs, a été la cible de nombreuses insultes.

« Ce n’est qu’un jeu. On est là pour jouer »

Sur son compte Instagram, Vincent a tenu à mettre les choses au clair et à défendre Shanice. « Je vois tous les messages, des messages haineux et aussi des messages avec des insultes à l’encontre de Shanice. Je voudrais juste vous rappeler que ce n’est qu’un jeu. On est là pour jouer. Shanice avait sa stratégie, j’ai la mienne. On n’était peut-être pas d’accord mais, malgré tout, je pense qu’il faut aussi tempérer les choses », a indiqué l’aventurier à ses abonnés.

« Elle ne mérite pas cette haine que je peux lire »

« Shanice, elle ne mérite pas du tout, mais pas du tout ça. Elle ne mérite pas cette haine que je peux lire. Je me mets à sa place, ça doit être assez compliqué. Donc voilà, si on peut juste tempérer les choses, éviter tout ça. Parce que ce n’est qu’un jeu. On est dans un jeu, on joue. On a tous envie d’aller au bout, on ne va pas se mentir. Donc, voilà, juste se réguler un petit peu », a poursuivi Vincent.