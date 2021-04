VIDEO. Un nageur tombe nez à nez avec deux orques

En Nouvelle-Zélande, Steve Morris est tombé nez à nez avec deux orques. « C’est le meilleur jour de ma vie », affirme-t-il.

Steve Morris est un nageur néo-zélandais habitué aux longues distances. Durant ses escapades, il a déjà rencontré des phoques, des raies ou encore des pieuvres. Mais lundi dernier, au large de Mount Maunganui, il n’en a pas cru ses yeux lorsqu’il s’est retrouvé face à deux orques.

« Nous étions face à face et ils me ‘parlaient’ », a déclaré le nageur au site For The Win Outdoors. Si vous avez du mal à le croire, Steve a filmé cette étonnante rencontre via une GoPro attachée à sa combinaison et il a mis en ligne la vidéo.

Il a déclaré qu’il avait vécu le plus beau jour de sa vie et en voyant les images, on peut comprendre pourquoi !