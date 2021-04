Un restaurant où on mange dans le noir, l’expérience arrive à Bruxelles

Envie de vivre une expérience culinaire insolite et originale ? Un restaurant « Dans le noir ? » va bientôt ouvrir ses portes à Bruxelles.

Depuis quelques années, de nouveaux restaurants proposent une expérience hors du commun à leurs clients. Le principe ? Manger et déguster des plats en étant plongés dans le noir le plus total. L’objectif ? Réévaluer sa perception du goût.

Le concept arrive à Bruxelles

Après avoir ouvert des établissements à Londres, à Paris, à Madrid ou encore à Saint-Pétersbourg, le groupe « Dans le Noir ? » s’apprête à ouvrir un restaurant à Bruxelles. L’ouverture est prévue le 27 mai prochain, à l’intérieur de l’hôtel 5 étoiles Warwick Brussels, situé à deux minutes à pied de la Grand-Place.

Une collaboration avec la Ligue Braille

L’entreprise « Dans le noir ? » fait notamment appel à des serveurs et à des guides non-voyants. Elle a ainsi collaboré avec la Ligue Braille pour recruter des personnes aveugles et malvoyantes.

Une expérience sensorielle, conviviale et humaine

« Le concept des restaurants ‘Dans le Noir ?’ est de proposer aux clients une expériences de dîners dans l’obscurité absolue. C’est une expérience sensorielle où l’objectif est de se concentrer sur tous ses sens, sauf la vue. C’est aussi une expérience de convivialité puisqu’on est installés à côté d’autres personnes qu’on ne voit pas. Quand ces aprioris visuels tombent, on parle beaucoup plus facilement avec les autres. Enfin, c’est une expérience humaine car les guides sont non-voyants ou malvoyants. Ce sont les meilleurs pour mener à bien cette mission puisqu’ils sont dans un environnement dans lequel ils sont habitués et ils sont très efficaces », a expliqué Chanael Lenoir, directrice internationale de « Dans le Noir ? ».

Les réservations sont ouvertes

Le restaurant bruxellois sera ouvert trois soirs par semaine, le jeudi, le vendredi et le samedi. Deux formules sont proposées : la première avec l’entrée, le plat principal et le dessert pour 54 €, et la seconde avec trois vins en plus pour 69 €. Quant au menu du jour, cela reste une surprise !

Il est d’ores et déjà possible de réserver une table via le site de l’établissement.