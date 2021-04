Quel est le signe astrologique le plus susceptible et rancunier ?

Les personnes nées sous un signe du zodiaque bien précis ont tendance à être particulièrement susceptibles et rancunières.

Deux signes astrologiques seraient particulièrement reconnus pour leur susceptibilité : les Cancer et les Scorpions. L’astrologue Nathalie Marcot, qui est experte en « connexion intérieure et en relations de couple », a expliqué à Cnews que les personnes nées sous le signe du zodiaque du Cancer avaient tendance à être particulièrement susceptibles, notamment car il s’agit d’un signe d’Eau gouverné par la Lune.

Les Cancer ont parfois la rancune tenace !

«L’eau est l’élément de la sensibilité et de la réceptivité. Le Cancer va ainsi percevoir beaucoup de choses, même quand elles ne sont pas dites. Il a un côté très intuitif», a expliqué l’astrologue Nathalie Marcot. Elle a également indiqué que le Cancer était plutôt rancunier et qu’il n’allait pas oublier. Il a notamment tendance à tout prendre à cœur et à «garder la remarque en question dans un coin de sa tête et la ressasser durant plusieurs jours».

Lire aussi : Un classement des personnes les plus infidèles en fonction de leur signe astrologique

Scorpion, un signe qui ne manque pas de piquant !

Après les Cancer, les Scorpion ont également tendance à avoir la rancune tenace. Mais contrairement aux Cancer, les Scorpions vont plutôt entretenir un sentiment de haine et chercher à se venger, a révéler l’astrologue à Cnews en ajoutant que le Scorpion pouvait se montrer très piquant lorsqu’il a été blessé.