Le beau geste de William et Harry pour rendre hommage à Diana

Harry et William ont donné leur autorisation pour qu’un objet hautement symbolique de leur maman, Lady Di, soit exposé.

Le 29 juillet 2021, cela fera exactement 40 ans qu’a eu lieu le mariage entre le prince Charles et Diana Spencer, la princesse de Galles, à la cathédrale Saint-Paul de Londres. À cette occasion, une grande exposition temporaire, intitulée Royal Style in the Making, voulait exposer la robe de mariée de Lady Di. Il s’agit d’un événement exceptionnel puisque cette robe n’a plus été montrée au public depuis 25 ans.

Une robe emblématique

Cette robe emblématique, dont l’actrice Emma Corrin a porté une réplique quasi identique dans la saison 4 de The Crown, était dotée d’une traîne de plus de 8 mètres de long. L’une de ses créatrices, Elizabeth Emanuel, l’a décrit comme « un bel exemple du style du début des années 80 – exagérée, romantique, volubile ». « Nous devions le faire à la perfection car nous savions qu’elle allait entrer dans l’histoire », a-t-elle raconté à la version britannique du magazine Vogue.

Ph. AFP

Harry et William donnent leur accord

Mais pour que cette pièce puisse être sortie des archives et être exposées, il fallait que les princes William et Harry donnent leur accord. Selon le magazine Hello !, cela a été fait. Dès le 3 juin, le public pourra donc admirer la robe de mariée de Lady Di au palais de Kensington.

Cet été, la princesse Diana sera doublement mise à l’honneur puisqu’une statue à son effigie sera également inaugurée dans les jardins du palais de Kensington.