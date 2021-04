La super lune rose illuminera notre ciel cette nuit

Dans la nuit de lundi à mardi, c’est la « Super Lune rose » qui donne rendez-vous à tous les férus de phénomènes célestes. La Lune sera pleine cette nuit, mais elle sera également plus brillante qu’à l’accoutumée.

Une « super lune » est une lune pleine qui passe au périgée, c’est-à-dire au point d’orbite le plus proche de la Terre. Ce lundi soir, notre satellite passera précisément à 357.378 km de notre planète, précise le site spécialisé PJG, alors que la distance moyenne Terre-Lune est de 384.000 km. Plus proche de nous, elle nous apparaîtra plus grande mais aussi plus brillante.

En revanche, contrairement à ce que son nom indique, elle sera davantage orangée que rosée. Pourquoi parle-t-on de « lune rose » dans ce cas ? Il s’agit d’une expression inventée par les Amérindiens (et reprise à travers le monde) faisant référence au phlox sauvage, une jolie fleur rose qui apparaît au printemps, soit à la saison de ces super lunes. Poétique, non ?

Comment l’observer ?

Même si l’on annonce un ciel dégagé pour cette nuit, mieux vaut s’équiper de jumelles ou d’un télescope pour profiter pleinement de ce spectacle. Il faudra en outre se lever en pleine nuit puisque la lune ne sera pleine que vers 03h30 mardi. Le phénomène sera ensuite observable jusqu’au petit matin.

Ces super lunes se produisent deux à quatre fois par an, entre les mois de mars et de juin. Le prochain rendez-vous est déjà fixé au 26 mai, précise la NASA. La Lune sera 157 kilomètres plus proche de la Terre que celle de ce mois d’avril, soit 0.04% plus proche de nous !