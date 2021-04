La ministre Verlinden aperçue en plein séance de sport en intérieur : « deux poids deux mesures, honteux ! »

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden est sous le feu des critiques après avoir pris part samedi à une séance d’entraînement pour les candidats-policiers à Gand. Diffusées sur les réseaux sociaux, les images de cette séance ont suscité l’ire des internautes, en particulier des professionnels du secteur du sport, à l’arrêt depuis le mois d’octobre.

La ministre de l’Intérieur participait ce samedi au test de sélection physique de la police fédérale. L’épreuve est destinée aux personnes qui veulent intégrer les rangs de la police fédérale. Le test avait lieu dans une salle de sport située à Gand. Les images de la ministre participant aux épreuves physiques ont été partagées sur les réseaux sociaux. Mais très vite, elles ont suscité l’indignation des internautes.

Belga / N. Maeterlinck

« Une gifle en plein visage »

Et pour cause, l’épreuve avait lieu… en intérieur alors que les sports en salle sont toujours interdits au grand public avec la crise sanitaire. De quoi irriter certains professionnels du sport qui ne peuvent toujours pas reprendre leurs activités. « En tant qu’entraîneur personnel disposant d’un espace de 100m2 parfaitement ventilé et ne proposant que des entraînements individuels, voir ces images, c’est comme une gifle en plein visage », déplore un internaute sur Twitter. « Fermé depuis la mi-octobre et toujours pas de perspectives. Deux poids deux mesures. Honteux », « Eh bien, vous faites du sport en intérieur… alors pourquoi interdisez-vous le tennis en salle ? Au fait, vous pouvez toujours me rembourser ma location de terrain perdue », rajoute un autre. « Depuis cinq mois, notre club de tennis de table n’a pas été autorisé à ouvrir », peut-on encore lire sur le réseau social.

Certains internautes vont jusqu’à juger que ces images sont « un doigt d’honneur à tous ceux qui respectent les règles ».

Un test « sûr »

Interrogée par nos confrères de HLN, la porte-parole de la ministre n’a pas souhaité commenter le tollé. « Normalement, le test de la police, qui se déroule en intérieur, consiste en différents obstacles et dispositifs, mais ils ne pouvaient pas être correctement décontaminés. C’est quoi nous avons temporairement supprimé ce test. Nous avons trouvé une alternative sûre dans le test de Léger. Seuls dix candidats sont autorisés à participer en même temps et ils doivent tous rester dans des couleurs séparés. Après chaque session, tout est désinfecté et ensuite, les nouveaux candidats peuvent commencer. La proposition a été approuvée par notre conseil de prévention », a-t-elle expliqué à nos confrères.