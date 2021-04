Deux nouveaux cas du variant indien enregistrés en Italie

En Italie, deux cas de patients positifs au variant indien du coronavirus ont été enregistrés dans la région de Venise.

« Aujourd’hui, nous avons à Bassano », à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Venise « les deux premiers patients, ce sont deux Indiens, avec le variant indien », a déclaré à la presse M. Zaia, cité par l’agence AGI, sans ajouter de détails.

Selon le quotidien La Repubblica, le premier cas de variant indien aurait été enregistré en Italie, en Toscane (centre), au mois de mars.

En Belgique, 20 étudiants indiens arrivés au début du mois d’avril pour suivre une formation d’un an en soins infirmiers à Alost et Louvain se sont révélés positifs au variant indien. Ils ont été testés et placés en quarantaine.

L’Italie interdit l’entrée de voyageurs en provenance de l’Inde

Face à la flambée de contagions au Covid-19 qui frappe l’Inde, l’Italie a interdit dimanche l’entrée sur son territoire de personnes en provenance de ce pays. « J’ai signé aujourd’hui une nouvelle ordonnance qui interdit l’entrée en Italie aux personnes qui ont été ces 14 derniers jours en Inde », avait annoncé le ministre de la Santé Roberto Speranza sur son compte Facebook. « Les résidents italiens peuvent revenir mais doivent faire un test (anti-Covid, NDLR) au départ et à l’arrivée et rester en quarantaine à leur retour », avait précisé le ministre.

L’OMS réserve son jugement sur le variant indien du coronavirus

Le système sanitaire indien est débordé par une nouvelle vague d’infections attribuées en partie à ce nouveau variant « double mutant », connu sous le nom de B.1.617. De nombreux pays, inquiets, ont fermé leurs portes à l’Inde, suspendant temporairement leurs liaisons aériennes.

Lundi, une porte-parole de l’OMS a déclaré qu’il n’était pas prouvé, à ce stade, dans quelle mesure ce variant est responsable de la hausse rapide des contaminations observée en Inde ces derniers mois. Elle a ajouté que « de nombreux facteurs », comme le variant britannique ou plusieurs festivités ayant rassemblé une foule de participants, ont pu contribuer à cette augmentation.

Les variants britannique, sud-africain et brésilien du coronavirus ont été qualifiés de « source de préoccupation » par l’OMS. Un variant est considéré comme « inquiétant » s’il est plus contagieux, provoque un plus grand nombre de cas graves de Covid-19, parvient à contourner les défenses du système immunitaire ou réduit l’efficacité des traitements développés jusqu’à présent.