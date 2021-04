Décès tragique d’une mère et sa fille, emportées par le courant

Une journée de détente s’est transformée en cauchemar. Une famille brésilienne est endeuillée après un accident tragique qui a coûté la vie à la petite Ana Sophia, âgée de seulement 9 ans, à sa maman et à son beau-frère.

Andrea Michalski et sa fille Ana Sophia ne se doutaient pas qu’elles poseraient pour leur dernière photo en famille ce 21 avril.

Surpris par des courants rapides

Mère et fille s’étaient rendues Cachoeira do Riva, au Brésil, pour profiter de la cascade le temps d’une journée. Elles étaient accompagnées de quatre parents et du beau-frère d’Andréa, Cid. Alors que les quatre autres avaient réussi à traverser le cours d’eau, Andrea, Ana et Cid ont été surpris par des courants rapides.

« L’eau s’est déchaînée et elle a été projetée contre un rocher »

Le niveau de l’eau avait considérablement augmenté à cause de pluies torrentielles qui s’étaient abattues les jours précédents. Les trois victimes n’ont rien su faire et ont été emportées sur près d’un kilomètre. « Trois sœurs, le mari de l’une d’elle et trois enfants étaient partis passer la journée à la cascade », a expliqué un proche à nos confrères du site Band B. « Deux des femmes ont réussi à traverser avec les garçons. Mais quand Andrea a essayé à son tour, l’eau s’est déchaînée et elle a été projetée contre un rocher ».

Les corps des victimes ont été retrouvés en contrebas de la rivière par les pompiers. « J’aimerais quelqu’un me dise que c’était une erreur, que j’ai mal compris ou fait un cauchemar. J’ai été paralysé en apprenant que cette petite fille au sourire si contagieux est partie… d’une manière impensable », s’est attristé un proche.