Bloqués dans une montagne russe, ils ont dû descendre à pied !

Dans un parc d’attractions anglais, les visiteurs se souviendront longtemps de leur journée dans le « Big One », une montagne russe qui culmine plus de 60 mètres de haut.

Petit à petit, en Europe, les parcs d’attractions et centre de loisirs rouvrent leurs portes au public. Si ce n’est pas encore le cas en Belgique, c’est bel et bien le cas outre-Manche.

Bloqués à plus de 60 m du sol !

Mais ce dimanche, certains férus de sensations fortes auraient préféré ne jamais ne jamais s’aventurer dans le « Big One », une montagne russe située à Blackpool. En effet, à cause d’un souci technique, le petit train est resté bloqué en haut de l’attraction, à plus de 60 mètres du sol.

Les passagers ont dû faire la descente… à pied

Résultat, les « passagers » ont dû descendre de la machine et faire la descente… à pied. Une internaute a partagé sur Facebook une vidéo sur laquelle on voit les personnes descendre via l’escalier de secours : « J’aurais eu très peur », a écrit Margaret dans sa publication.

Heureusement, tout s’est bien terminé et, après avoir relancé le petit train sans personne dedans à plusieurs reprises, le « Big one » a pu rouvrir ses portes aux aventuriers.