Son trajet Uber se finit dans l’eau mais Emma doit tout de même payer le conducteur !

Emma, une Britannique de 30 ans, a eu une sacrée mésaventure avec un Uber dans lequel elle était montée pour rentrer chez elle, à Salford, dans la banlieue de Manchester. En effet, alors qu’elle approchait de son domicile, elle a remarqué que le chauffeur prenait un chemin qu’il n’était pas censé emprunter : « Il a pris la mauvaise route et je lui ai dit qu’il n’avait rien à faire là ». « Ne continuez pas, il y a un canal », lui a-t-elle lâché.

Malheureusement, malgré ses avertissements, le conducteur a continué son chemin et le véhicule a terminé sa route… dans le canal. La voiture n’était toutefois que très peu submergée et Emma a réussi à sortir seule : « Il m’a demandé si j’étais ok de continuer mon chemin à pied. C’était à 15 minutes et ce n’était pas le quartier le plus chouette pour marcher », explique Emma aux médias locaux cités par Sudinfo.

30€ à payer

Mais le pire, c’est qu’une fois chez elle, Emma a remarqué qu’elle avait été facturée pour un trajet complet, à hauteur d’une trentaine d’euros. Furieuse, Emma a contacté Uber, qui a assuré qu’une enquête était ouverte. « La sécurité de nos clients, de nos chauffeurs, et de tous est notre priorité », a expliqué un porte-parole au Manchester Evening News.