Pourquoi le vaccin d’AstraZeneca est-il désormais administré aux plus de 40 ans ?

Frank Vandenbroucke et Sabine Stordeur ont justifié la diminution de la limite d’âge pour l’administration du vaccin d’AstraZeneca.

Hier, le commissariat corona du gouvernement et les ministres de la Santé ont annoncé que le vaccin AstraZeneca pourra désormais être utilisé pour les 41 ans et plus, et non plus seulement aux 56 ans et plus comme précédemment. Un choix que Sabine Stordeur, co-responsable de la task force vaccination, a défendu sur le plateau du JT de la RTBF.

« Le vaccin AstraZeneca protège les personnes contre l’hospitalisation, l’hospitalisation en soins intensifs et les décès. Et ce vaccin AstraZeneca est particulièrement efficace sur ces trois indicateurs. Trois semaines après la première dose, son efficacité est déjà de 90% à 100% », explique-t-elle.

Mais comment l’âge de 41 ans a-t-il été choisi ? « Quand vous faites une analyse bénéfices-risques de ce vaccin par catégorie d’âge, le risque d’hospitalisation et de décès est très très faible en dessous de 40 ans. Et donc avec un risque très faible, le risque d’événements adverses sévères, ces fameuses thromboses couplées à une chute de plaquettes, est légèrement plus élevé que dans les autres tranches d’âge. À 40 ans, les bénéfices sont largement supérieurs aux risques », indique Sabine Stordeur.

« Précaution et logique »

Des propos confirmés par le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke, sur le plateau de RTL cette fois. « Il y a quelques semaines, l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait observé des effets secondaires, mais pas chez les personnes âgées. Donc nous avons attendu et utilisé seulement ce vaccin pour les personnes âgées. L’Agence européenne des médicaments a depuis fourni une analyse détaillée, qui montre que sur 100.000 personnes entre 40-49 ans, ce vaccin permet d’éviter au moins 80 hospitalisations pour la Covid, dix lits en soins intensifs et au moins sept morts. Et on a des effets secondaires dans ce groupe d’âge, peut-être il y aura un ou deux cas d’effet secondaire rare pour 100.000 personnes. Donc si on fait la balance, la précaution et la logique demandent d’utiliser le vaccin AstraZeneca pour protéger ceux qui ont 41 ans et plus ».