PHOTOS. Matt Pokora papa pour la deuxième fois

Le chanteur de 35 ans a annoncé la naissance de son second enfant sur les réseaux sociaux.

En décembre dernier, Matt Pokora avait annoncé deux bonnes nouvelles en un jour. Son mariage avec Christina Milian et l’arrivée d’un second enfant. Ce samedi, le chanteur a annoncé via Instagram la naissance de ce deuxième enfant, prénommé Kenna. « 24/4/2021. Bienvenue mon fils… Notre petit Kenna va bien et sa maman, une fois de plus, a été incroyable. Tout le monde est en pleine forme« , a écrit le chanteur.

Sa femme, Christina, a également annoncé l’heureux événement sur Twitter. « Violet, Isaiah & Kenna.. trois noms qui sonnent comme de la musique à mes oreilles ». Pour rappel, Cristina Milian avait déjà eu un enfant en 2010, Violet, issue de son mariage avec le rappeur The-Dream. Isaiah, le grand frère de Kenna, est lui le fils biologique de Matt Pokora. Il est né le 20 janvier 2020.

Violet, Isaiah & Kenna.. 3 names that sound like music to my ears. ❤️ 🤱🏽#mommylovesyou @MPokora 🤴🏼 pic.twitter.com/sCMAfpO5ZJ — Christina Milian (@ChristinaMilian) April 25, 2021