Christie Morreale fait le point sur la campagne de vaccination en Wallonie

Interrogée par Sudinfo, la ministre wallonne de la santé, Christie Morreale, a fait le point sur la campagne de vaccination chez nous.

On y apprend notamment que la campagne de vaccination chez les plus de 65 ans progresse. « On a terminé l’envoi des invitations à toutes les personnes de 65 ans et plus. Toutes ces personnes n’ont pas encore reçu l’invitation dans leur boîte aux lettres, mais les courriers sont partis », explique-t-elle. Pour la ministre, c’est le gros enjeu. Ils doivent y aller massivement que cela soit les plus de 65 ans ou ceux qui ont des comorbidités. « Ce sont ces profils-là qui remplissent les hôpitaux. La meilleure manière qu’ils ont de se mettre à l’abri est d’aller se faire vacciner », poursuit-elle.

Autre sujet abordé: le vaccin Johnson & Johnson qui sera bientôt administré chez nous. « On va aussi grâce au vaccin Johnson et Johnson pouvoir démarrer la vaccination des personnes qui ne peuvent pas se déplacer vers les centres de vaccination. On va pouvoir commencer cette vaccination grâce aux médecins généralistes. Ces patients peuvent en faire la demande aux médecins généralistes. Ce dernier ira chercher la seringue dans le centre de vaccination pour se rendre au domicile du patient. Avec une seule dose, ces patients seront protégés », indique-t-elle finalement.