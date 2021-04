Leur « gender reveal party » provoque un… « tremblement de terre »

Les organisateurs d’une « gender reveal party » ont vu les choses en (trop) grand pour annoncer le sexe de leur bébé.

Cela fait quelques années que les « gender reveal parties », ces fêtes annonçant le sexe du bébé, sont de plus en plus à la mode. Avec, parfois, des incidents liés au matériel utilisé pour annoncer le sexe du bébé. Comme le rapportent plusieurs médias américains, une « gender revel party » ayant eu lieu cette semaine dans le New Hampshire a battu tous les records, certains voisins ayant eu l’impression d’assister à un « tremblement de terre ».

Selon des sources policières, le couple aurait utilisé 36 kilos de Tannerite, un explosif américain utilisé pour rendre visible les cibles touchées sur les stands de tir.

« Nous avons entendu une énorme explosion », explique Sara Taglieri, qui vit dans le quartier. « Elle a fait tomber des photos des murs. Je suis tout à fait pour ce genre de bêtises, mais là c’était un peu extrême ». Matt, son mari, assure que l’explosion a endommagé les fondations de plusieurs maisons avoisinantes.

Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé. La personne ayant acheté et utilisé les explosifs s’est rendue à la police.

Et si vous vous posiez la question, le couple attend un petit garçon.

Someone in New Hampshire detonated 80 POUNDS of explosives as part of a gender-reveal party. It has left cracks in the foundations of nearby homes.



🤦‍♂️ pic.twitter.com/MF6gU5bG9i