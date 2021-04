En Angleterre, la réouverture des pubs s’est accompagnée d’une augmentation du prix de la bière

Le prix d’une pinte dans les pubs a augmenté depuis la réouverture du secteur horeca en Angleterre.

Le 12 avril dernier, les Anglais ont retrouvé la route de leurs mythiques pubs, fermés durant de longs mois à cause de la pandémie de coronavirus. S’ils ont été heureux de pouvoir boire une pinte en terrasse, plusieurs Anglais ont noté que le prix de la bière avait augmenté dans de nombreux cafés pour compenser les pertes liées au coronavirus. Cette hausse était parfois de plus d’1,50€ sur le prix d’une pinte, rapporte le Daily Mail!

I completely agree. I paid £3.20 at my local before Covid. Last night it was £4.70 a pint 😬 that’s a massive increase and not something that a lot of people have disposable income for. Not that I want to go frequently just yet, but this will curb my visits for the future!