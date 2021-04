Des « primes » pour les candidates des « Anges » ayant des relations sexuelles

Un producteur a confirmé que certaines candidates des « Anges » touchaient plus d’argent pour avoir des relations sexuelles.

C’est une petite bombe qui a été lâchée ce 23 avril sur le plateau de « Touche Pas à Mon Poste ». Interrogé par Cyril Hanouna, un ancien membre de « La grosse équipe », la société de production derrière « Les anges de la télé-réalité », a confirmé que la « la production donnait plus d’argent aux filles pour qu’elles couchent ».

De quoi donner un peu plus de crédit aux rumeurs lancées il y a quelques jours par Angèle, Rania et Nathanya, trois anciennes candidates de téléréalité. « Une téléréalité, je suis désolée de casser le mythe, mais il y a un scénario, une trame à suivre », avait indiqué Angèle.

« On m’a demandé de me mettre en couple avec un candidat. J’ai dit à plusieurs reprises que je ne voulais pas, ils n’ont pas lâché l’affaire », confirme Nathanya. Avant de poursuivre: « Une productrice, lors de mon tournage des Anges, quand elle a vu que je ne voulais pas me mettre en couple, elle est venue en me disant: ‘Mais toi, tu as fait un casting de salope et là, tu fais la prude‘ ».