PHOTOS. Ces couples de jumeaux vivent chacune des étapes de leurs vies ensemble

Briana, Jeremy, Brittany et Josh ne sont pas des couples comme les autres, puisque les deux hommes, qui sont frère jumeaux, ont épousé un couple de jumelles. Ceux-ci se confient sur leur parcours atypique, eux qui ont accueilli des enfants à quelques jours d’intervalle.

Le quatuor s’est rencontré lors d’un festival pour jumeaux en 2017 et les frères Salyers ont fait leur demande en mariage six mois plus tard, après une idylle éclair. Le 5 août 2018, les deux couples se sont unis et vivent maintenant dans la même maison en Virginie, aux États-Unis. Depuis peu, la famille s’est agrandie, puisque Briana et Jeremy ont eu leur fils Jax, et Brittany et Josh ont eu leur fils appelé Jett.

« Je suis tellement fier de ma magnifique femme, Briana, et de la façon dont elle s’est débrouillée », a partagé Jeremy sur Instagram cette semaine, avec un premier cliché de Jax.

Deux heureux événements

Josh avait également partagé un premier cliché de Jett après sa naissance en janvier. « Brittany a été merveilleuse lors de l’accouchement. Je suis tellement fier d’eux et heureux d’être le papa de Jett ! », avait-il écrit. « Une chose est sûre : nos bébés seront entourés de l’amour de *quatre* parents ! », a-t-il ajouté dans des propos relayés par Sudpresse.

Les couples avaient annoncé la nouvelle des deux grossesses sur Instagram en août. « Devinez quoi !!? Nous attendons tous les quatre un enfant! Nous sommes ravis et reconnaissants de vivre des grossesses qui se chevauchent et de partager cette nouvelle avec vous tous ! », avaient exprimé les couples. « Nos enfants ne seront pas seulement cousins, mais aussi frères ».

Vivre cette grossesse ensemble

« Nous avons vécu la plupart des étapes de notre vie ensemble, les anniversaires, l’obtention du permis de conduire, les remises de diplômes, et notre double mariage », avaient expliqué les jumelles l’année dernière dans l’émission Today en Australie, expliquant qu’elles prévoyaient de tomber enceintes en même temps.

« Ce serait le prochain grand événement, et nous aimerions le vivre ensemble, et idéalement, nous le ferons », avaient-elles déclaré. Un an plus tard, c’est un rêve devenu réalité.