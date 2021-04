« Nous ne sommes pas loin du drame dans nos hôpitaux », avertit Marcel Van der Auwera

«Depuis plus de six mois, nous demandons au personnel soignant de se donner à plus de 110%. Depuis un mois, ces personnes travaillent à plus de 130%. On ne peut pas leur demander d’en faire plus», a mis en garde vendredi Marcel Van der Auwera, chef du département aide médicale urgente au SPF Santé publique lors de la conférence de presse du Centre de crise et de l’Institut de santé publique Sciensano.

«Hier/jeudi, nous n’avions plus que 82 lits en soins intensifs (SI) disponibles, cela veut dire que certains sites hospitaliers n’ont plus de lits disponibles en SI», a-t-il souligné. «Nous avons encore à l’esprit la terrible situation en Italie l’an dernier dans les hôpitaux mais nous ne sommes pas si loin de ce type de scénario en Belgique», a-t-il ajouté.

L’activité normale en soins intensifs, c’est-à-dire hors patients Covid, est d’environ 1.500 patients. Mais entre la seconde et la troisième vague, le nombre de patients Covid est resté élevé avec au moins 300 patients hospitalisés en SI. «Le nombre de patients non-Covid n’a plus retrouvé son niveau normal depuis. En d’autres termes, on reporte des soins moins urgents depuis 6 mois», a expliqué M. Van der Auwera.

« Ce n’est pas fini »

«Depuis septembre, les soins intensifs fonctionnent à plus de 110% de leur capacité normale. Et à trois reprises (correspondant aux trois vagues, ndlr.), les unités de SI ont été soumis à trois stress test, des périodes pendant lesquelles les services ont dû travailler à plus de 130% de leur capacité», a-t-il ajouté. En avril 2020, cette période a duré 11 jours. En novembre 2020, elle a duré 29 jours. «Depuis fin mars, cela fait à nouveau 29 jours que nous demandons aux SI de fonctionner à 130% de leur capacité. Et ce n’est pas fini. Les prévisions actuelles font que cela risque de durer encore deux ou trois semaines», a précisé Marcel Van der Auwera.

Ce dernier a insisté sur le fait que «le personnel soignant est épuisé, poussé bien au-delà de ses limites». Si au début de la crise, environ 800 lits supplémentaires ont pu être ouverts, «on ne peut aujourd’hui en ouvrir que 260 en raison de l’épuisement et de la pénurie en personnel».

Pour faire face à cette situation, M. Van der Auwera a confirmé lors de la conférence de presse que «la Belgique a demandé à l’Allemagne d’accueillir des patients belges».