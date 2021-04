Marka se confie sur le succès d’Angèle et Roméo Elvis: « J’ai le sentiment d’être inutile »

Marka est revenu sur l’ascension fulgurante connue par ses deux enfants, Angèle et Roméo Elvis.

« Tes parents et ton frère ça aide » chantait en 2018 Angèle dans le titre « Balance ton quoi ». Pourtant, il semble que la chanteuse n’ait eu besoin de personne pour arriver là où elle est aujourd’hui. Ni son frère Roméo Elvis d’ailleurs. C’est en tout cas ce qu’assure son père Marka dans une interview pour Paris Match. « Comment le mec que je suis, sans même un tube, aurait pu les faire percer ? Ils ne me demandent même jamais conseil. J’ai un peu le sentiment d’être inutile, d’ailleurs. Ils ont fait leur route sans s’appuyer sur nous », explique-t-il.

S’il se sent « inutile », Serge Van Laeken, de son vrai nom, ne reste pas moins fier du parcours de ses enfants. « Depuis leur avènement, je vois mon parcours comme une course de fond qui a mené à un passage de relais. Ils sont meilleurs que nous, il faut savoir l’admettre. Et on est super fiers », détaille-t-il.

Marka est finalement revenu sur les différences qui existent entre ses deux enfants. « Je me suis retrouvé face à elle (Angèle, ndlr) et ça m’a désarçonné. Elle est si différente de son frère. Lui est comme moi, un fonceur qui relève la tête quand il a pris un mur, alors qu’Angèle l’a évité depuis longtemps ».