Cette chatte survit miraculeusement après avoir été renversée par un bus

Trudie est une chatte qui a eu énormément de chance. L’animal s’est fait renverser par un bus et a erré pendant 16 jours dans les rues, avant de finalement être repérée. Des vétérinaires ont pu l’opérer et elle récupère désormais dans un refuge du nord de Londres.

Une chatte nommée Trudie s’est fait renverser par un bus le mois dernier. Elle a miraculeusement survécu, mais quand deux femmes se sont arrêtées pour lui venir en aide, elle a fui parce qu’elle était effrayée. Pendant 16 jours, les bénévoles d’un refuge se sont mobilisés pour la retrouver et lui venir en aide, et leurs efforts ont finalement payé.

L’animal a été repéré dans la cour d’un commerçant, qui a directement appelé la RSCPA, qui s’occupe du bien-être des animaux en Angleterre. Trudie a été transportée d’urgence dans une clinique vétérinaire, où on lui a retiré l’œil gauche et posé un câble sur la mâchoire. Incapable de manger, elle a été nourrie par sonde pendant une semaine.

« Un miracle sur pattes »

Mais désormais, la chatte miraculée récupère et se remet de ses blessures. Kate Duncan, bénévole pour la RSPCA, fait part de son émotion: « C’était terrible de me dire qu’elle souffrait quelque part et qu’elle avait besoin d’aide, mais que nous ne parvenions pas à la trouver. Nous avons fait de notre mieux! »

« Trudie est un vrai miracle sur pattes et nous nous sommes dit qu’elle méritait un nom spécial. Nous l’avons nommée de la sorte en clin d’oeil à Saint-Gertrude, la patronne des chats », précise Amy, avant d’expliquer: « C’est incroyable qu’elle ait survécu et c’est une chatte très douce, malgré tout ce qu’elle a vécu. Elle s’adapte très bien et adore les câlins que lui prodiguent nos employés et bénévoles. Toutes les opérations qu’elle a subi ont un coût et, pour cette raison, nous avons donc lancé une cagnotte en ligne pour aider à couvrir une partie des coûts. Trudie n’est pas encore disponible pour une adoption et restera au centre jusqu’à ce qu’elle se remette de son opération. »