À 25 ans, elle explique comment elle a économisé 30.000 euros en un an

Rebecca, 25 ans, a économisé 30.000€ en un an pour acheter la maison de ses rêves.

La jeune Britannique, qui est devenue virale sur YouTube avec ses vidéos de rénovation, a encouragé ses abonnés à épargner pour leur propre maison ou voiture en soutenant que « si je peux le faire, tout le monde peut le faire ».

Bien que Rebecca et son partenaire n’aient pas un salaire mirobolant, tous deux étaient déterminés à épargner pour s’acheter leur propre maison. Le couple a utilisé des moyens simples pour mettre de l’argent de côté, notamment en mettant des centimes dans un bocal, jusqu’à épargner 800 euros, rapporte BirminghamLive cité par Sudinfo.

« J’ai pensé faire une vidéo sur la façon dont nous avons économisé. Cela ne s’applique pas seulement aux personnes qui veulent économiser pour une maison, cela peut être n’importe quoi, une voiture ou des vacances », explique-t-elle.

