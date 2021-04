Pensant que sa femme et son bébé étaient décédés, un homme met fin à ses jours

Souffrant de dépression, Becci a tenté de mettre fin à ses jours alors qu’elle était enceinte. Son mari Bradley, persuadé que sa femme et son bébé n’allaient pas s’en sortir, s’est suicidé, rapporte Sudpresse, via Metro UK.

Becci McDonald et Bradley Crellin se sont rencontrés il y a 18 mois alors que l’homme de 31 ans vivait à la rue. « J’ai commencé à discuter avec lui », explique Becci à Metro UK. «Il était sans domicile fixe depuis environ sept ans après avoir eu une enfance vraiment traumatisante. Nous sommes sortis ensemble et je l’ai accueilli peu de temps après.» Depuis, le couple s’est marié et Becci a donné naissance à un petit garçon il y a sept mois.

Mais l’Anglaise de 28 ans a commencé à souffrir de dépression postnatale. À tel point que le 8 avril dernier, Becci a tenté de se suicider alors qu’elle attend un nouvel enfant. « J’ai souffert d’une dépression postnatale extrême et d’une certaine psychose. Tout était trop lourd. Mais Bradley m’a sauvé la vie. » Quand il a découvert sa femme, Bradley Crellin a appelé en urgence une ambulance qui a tout fait pour secourir la jeune Anglaise.

«Il ne s’est pas rendu compte que j’allais m’en sortir»

Persuadé qu’elle ne s’en sortirait pas, l’homme de 31 ans décide à son tour de mettre fin à ses jours le 9 avril. Mais Becci McDonald a survécu grâce à l’aide des médecins. « La dernière chose qu’il a vue, c’est moi, inconsciente, emmenée à l’hôpital », explique-t-elle au Metro. «Il ne s’est pas rendu compte que j’allais m’en sortir.»

« Nous avons été très tristes d’apprendre la mort de Bradley », explique un porte-parole du centre de Whitechapel Centre où Bradley passait quand il était à la rue. « Nous l’avons soutenu pendant plusieurs années et il était bien connu et apprécié du personnel, des bénévoles et des autres membres de la communauté des sans-abri. Nous nous souviendrons de lui comme d’un jeune homme poli et serviable. RIP Bradley. »