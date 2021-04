Eva Mendes relance le débat sur la fessée: « C’est comme battre sa femme »

Eva Mendes a relancé le débat sur la fessée sur Instagram et s’est attirée les foudres de certains internautes. L’actrice a comparé ce geste au fait de « battre sa femme ».

Eva Mendes s’est confiée sur l’éducation de ses deux filles, Esmeralda et Amada, sur son compte Instagram. L’actrice a abordé la question de la fessée.

« Ma citation parentale préférée »

« On me demande souvent quelle est ma robe de tapis rouge préférée. Cette Versace occupe la première place. On ne me demande pas souvent quelle est ma citation parentale préférée, mais je la posterai quand même », a écrit l’actrice. « La fessée fait au développement de l’enfant ce que battre sa femme fait à un mariage ».

Ces propos ont totalement divisé la Toile. Si l’épouse de Ryan Gosling a reçu du soutien de ses followers avec des commentaires comme « cette citation est tellement vraie », la publication d’Eva Mendes a toutefois fait bondir certains internautes. « Je dois être de la vieille école, car maintenant que je suis plus âgée je réalise que ces fessées m’ont fait le plus grand bien. Comme mon père me le disait: ‘ça te mettra sur le droit chemin' », écrit l’un d’entre eux.

« Chacun éduque son enfant à sa façon«

« J’ai reçu une fessée étant enfant et maintenant je suis un adulte respectueux. Et croyez-moi, je le méritais. J’étais un gamin arrogant », raconte un autre internaute. L’actrice a répondu en affirmant être « heureuse de ne pas partager cet avis » et que « chacun éduque son enfant à sa façon ».

Interdite dans plusieurs pays, la fessée ne l’est pas chez nous. Une proposition de loi a toutefois été introduite par la députée Karin Jiroflée en mars pour l’interdire en Belgique.