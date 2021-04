Cette grand-mère vivait sans le savoir avec une arme mortelle dans son canapé: « Qui sait à quoi elle a servi? »

Alors qu’elle aspirait son canapé dans l’optique de le revendre, cette grand-mère a fait une découverte qui lui a glacé le sang, rapportent nos collègues de Sudinfo.

Il y a plus d’un an, Shirley McNally avait repéré un canapé qu’elle appréciait sur le Marketplace de Facebook, au prix de 200€. Cette Britannique de 82 ans avait craqué pour ce sofa et elle s’était donc fait plaisir : « Deux types qui semblaient peu recommandables sont arrivés en camionnette pour me le livrer, mais tout s’est très bien passé. »

Le temps passe, et la grand-mère réalise qu’elle n’aimait plus son acquisition autant qu’avant, elle décide donc de le vendre. En quelques jours seulement, elle trouve un acheteur et nettoie son bien avant de le céder. Lorsqu’elle passe l’aspirateur, elle réalise qu’il y a quelque chose de dur en dessous des coussins. Et sa stupéfaction est grande lorsqu’elle réalise qu’il s’agit d’une machette !

« Je n’en revenais pas »

« Je n’en revenais pas », s’exclame-t-elle. « Je ne voulais pas d’un tel objet dans ma maison et c’était là depuis un an sans que je n’en sache rien. Qui sait à quoi est-ce que cette machette a servi avant de se retrouver chez moi ? Imaginez si j’avais vendu ce canapé avec cet objet dedans… »

La grand-mère a finalement appelé la police, qui l’a urgée de remettre l’arme au commissariat le plus proche de chez elle.

