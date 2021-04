Cet hôpital teste des œuvres d’art qui se créent en fonction des besoins émotionnels pour soulager patients et soignants

Les études sont formelles : l’art fait du bien, mais il peut aussi soigner. Ces bénéfices sur la santé sont tels que le Chelsea and Westminster Hospital de Londres a décidé de se munir d’une nouvelle installation artistique. Sa particularité ? Elle induit des « humeurs et des émotions positives ».

Le Clézio a autrefois écrit qu’« un jour on saura peut-être qu’il n’y avait pas d’art, mais seulement de la médecine ». Un rapport de l’OMS est venu confirmer son intuition en 2019, et a affirmé que l’art peut être bénéfique sur le plan mental comme physique. Le studio londonien Genesis Art s’est récemment appuyé sur ces découvertes pour créer « The Immersive Art System », une installation artistique qui s’adapte à l’humeur de chacun.

Elle est équipée de capteurs et d’un système de reconnaissance faciale pour identifier et interpréter les sentiments de la personne qui la regarde. Grâce à l’intelligence artificielle, l’installation génère alors des œuvres d’art virtuelles uniques qui « calment, détendent ou améliorent l’humeur » de leur spectateur. Une façon de contribuer au bien-être du personnel soignant et des patients en les encourageant à « passer outre leur humeur du moment » et d’adopter des émotions positives, selon Genesis Art.

Du centre culturel aux ballets en ligne

« The Immersive Art System » est depuis quelques semaines installé au Chelsea and Westminster Hospital de Londres, afin de tester son impact sur l’humeur et l’état d’esprit en milieu médical. « Nous savons combien l’art est important pour favoriser la rééducation, le prompt rétablissement et le bien-être des patients. Nous sommes ravis de travailler avec des entreprises et des partenaires comme Genesis, qui créent des approches innovantes et des solutions numériques contribuant à la guérison de nos patients », a déclaré Trystan Hawkins, directeur de l’environnement des patients chez CW+.

Cette installation est la dernière initiative lancée par le CW+, l’organisation caritative officielle du Chelsea and Westminster Hospital. Elle exploite les nombreuses vertus thérapeutiques de l’art sur le cerveau et le corps humains dans le cadre de son programme « Arts in Health », et propose ainsi aux patients de découvrir les 2000 œuvres d’art de sa collection ou encore de profiter d’un nouveau centre culturel au sein de l’hôpital londonien.

CW+ a également noué un partenariat avec l’école de la prestigieuse compagnie English National Ballet pour que les personnes hospitalisées et le personnel soignant puissent prochainement assister à des représentations de danse en ligne.