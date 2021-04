Pourquoi Jean Castex reçoit-il des dizaines de culottes dans sa boîte aux lettres?

Le Premier ministre français Jean Castex reçoit des dizaines de sous-vêtements dans sa boîte aux lettres.

Depuis quelques jours, la personne en charge de l’ouverture du courrier adressé au Premier ministre Jean Castex à l’Élysée n’en croit pas ses yeux. Et pour cause, en l’espace de quelques jours, il a découvert des dizaines et des dizaines de culottes, de string et de sous-vêtements féminins envoyés à Jean Castex.

Des dizaines de culottes envoyées à Jean Castex

Mais pourquoi le Premier ministre français reçoit-il autant de culottes de femmes ? Il s’agit en réalité d’une opération lancée par le collectif Action culottée, formé par des gérantes de magasins de lingerie. Le but est de demander à Jean Castex la réouverture de ces boutiques. En effet, contrairement à la Belgique, en France, les magasins de vêtements et de lingerie sont actuellement fermés, considérés comme des commerces non-essentiels.

« N’est-ce pas la première chose que nous enfilons le matin pour nous habiller ? »

« Les fleuristes, libraires, coiffeurs ou encore disquaires ont été relégués en commerces dits ‘essentiels’. Mais la culotte ? N’est-ce pas une question d’hygiène et de protection ? N’est-ce pas la première chose que nous enfilons le matin pour nous habiller ? Nous ressentons tous un très fort sentiment d’injustice ! », indique un communiqué de presse envoyé par Action culottée.

« Non, nous ne sommes pas non-essentielles. Non, mettre une culotte tous les matins n’est pas relégué au second plan. Nous avons le droit d’être ouvertes au même titre que les disquaires et les jardineries. Et surtout, on n’est pas contentes que les grandes surfaces aient le droit de conserver leur rayon lingerie », a expliqué Audrey Marie, alors Mme Toutlemonde,

Un slip kangourou pour le Premier ministre

Depuis le début de la semaine, Jean Castex a ainsi reçu des dizaines et des dizaines de petites culottes de toute la France. Le Premier ministre a même reçu un slip kangourou !