Les gueules de bois deviendraient plus supportables avec l’âge

Les gueules de bois deviendraient de plus en plus faciles à supporter avec l’âge.

Vous avez aussi l’impression que, plus vous vieillissez, plus il est difficile d’assumer en lendemain de soirée ? Il pourrait pourtant s’agir d’une perception biaisée, selon une étude parue dans le journal médical Alcohol & Alcoholism. Des chercheurs y affirment en effet que les gueules de bois deviendraient plus simples à supporter avec l’âge.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié 761 personnes ayant entre 18 et 94 ans. Ils ont découvert que, si les participants buvaient la même quantité d’alcool, les personnes plus âgées auraient moins de mal à s’en remettre dans les jours qui suivent. La raison ? Notre sensibilité à la douleur diminuerait avec l’âge. En règle générale, les jeunes auraient également tendance à plus boire en un coup, à (trop) boire plus fréquemment et à être régulièrement plus saouls. Ce qui expliquerait leurs lendemains de veille plus compliqués.

« La différence entre les sexes était la plus grande dans le groupe d’âge le plus jeune. Elle est devenue significativement plus petite ou inexistante dans les groupes plus âgés », notent aussi les chercheurs.

Peu importe l’âge, il existe heureusement des moyens de soulager sa (future) gueule de bois si vous avez abusé de la bouteille. N’hésitez par exemple pas à boire beaucoup d’eau et à dormir pour passer une meilleure journée.