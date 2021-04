Harry est retourné auprès de Meghan malgré l’anniversaire d’Elizabeth II

Le prince Harry est rentré ce mardi aux Etats-Unis, près de dix jours après son retour en Angleterre pour les funérailles du prince Philip.

La question intriguait les Britanniques depuis l’annonce du retour d’Harry en Angleterre pour les funérailles de son grand-père. Le prince allait-il prolonger son séjour de quelques jours pour assister à l’anniversaire de sa grand-mère ce mercredi? Ou bien allait-il retourner directement auprès de son épouse Meghan à Los Angeles ?

Ce 21 avril, plusieurs journaux britanniques annoncent que le prince Harry a repris un avion qui est arrivé hier à 13h30 heure locale à Los Angeles. Son véhicule a en effet été aperçu en train de quitter un terminal privé de l’aéroport international de Los Angeles à cette heure-là.

Dans un communiqué, le Palais royal a annoncé qu’Elizabeth II, qui fête ses 95 ans, restera au château de Windsor toute la journée dans cette « période de deuil suivant la mort du prince Philip, le duc d’Edimbourg ». Plusieurs membres de la famille royale devraient cependant la rejoindre pour partager un repas en sa compagnie, rapporte le Daily Express.

Today is The Queen’s 95th birthday.



HM was born on 21 April 1926 at 17 Bruton Street in London, the first child of The Duke and Duchess of York.



This year The Queen remains at Windsor Castle during a period of Royal Mourning following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/kOeH399Ndp