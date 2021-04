EnjoyPhoenix révèle avoir été abusée sexuellement

Dans sa dernière vidéo, EnjoyPhoenix explique avoir été abusée sexuellement quand elle était plus jeune.

Dans sa dernière vidéo postée ce 20 avril, la YouTubeuse EnjoyPhoenix a abordé plusieurs sujets dont la maternité, le mariage, et les abus sexuels. Elle y indique notamment avoir été abusée sexuellement « comme beaucoup de jeunes filles ». « Je ne l’ai découvert que très récemment parce que je ne voulais pas mettre de mots dessus, car pour moi, à ce moment-là, ça ne l’était pas… J’ai été abusée. Comme beaucoup. On a l’impression que ce n’est pas de l’abus sexuel, mais en fait ça en est », explique-t-elle.

C’est une « conversation avec sa psy » qui lui a permis « d’ouvrir les yeux ». « Elle m’a ouvert les yeux en me disant que c’était clairement de l’abus sexuel et que si je n’avais pas voulu le voir c’est parce que mon cerveau avait tenté de me protéger », poursuit la compagne d’Henri PFR.

Si elle n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur le sujet dans cette vidéo, EnjoyPhoenix assure qu’elle en reparlera prochainement. En attendant, elle rappelle qu’il est important de « libérer la parole ». « Je sais que beaucoup de gens me regardent et moi-même je m’éduque encore aujourd’hui sur ces questions (…) Le fait de voir que de plus en plus de personnes sont ouvertes à cette discussion, ça m’a fait prendre conscience qu’il fallait aussi que j’en parle ».