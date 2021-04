Des voleurs dérobent 500 kilos de fromage près de Belœil

Un cambriolage a été commis le week-end dernier au sein de la société Cange de Beloeil, spécialisée dans l’affinage de fromages. Quelque 500 kilos de fromage, d’une valeur d’achat de 8.000 euros, ont été emportés par les voleurs. Une enquête a été ouverte par la police de la zone de Leuze-Beloeil.

« Le parquet de Tournai n’a pas été avisé de ces faits. Il s’agit en fait d’un ‘ simple’ vol par effraction. Un protocole existe aujourd’hui permettant aux zones de police de demander directement l’appui de la police fédérale, notamment du laboratoire scientifique de la PJ, sans transiter par le parquet. Cela accélère le processus », a indiqué Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai.

« Dans le cas présent, il y aura plus que probablement un relevé d’empreintes mené par le labo sur les lieux du cambriolage. Si d’aventure un ou des individus étaient identifiés, le parquet sera avisé des faits. Ensuite, cela peut rester au stade de l’information, avec poursuites à la clé, ou encore monter jusqu’à l’instruction si les faits sont graves », a-t-il poursuivi.

Les voleurs sont entrés dans les chambres froides

Le cambriolage de la fromagerie exploitée par Jacquy Cange, à la rue des Meuniers à Stambruges (Beloeil), a été commis soit la nuit de samedi à dimanche ou de dimanche à lundi. Après avoir fracturé une porte située à l’arrière du bâtiment, puis brisé une vitre, les individus sont entrés dans les chambres froides. A aucun moment les auteurs ne sont entrés dans le magasin. Le commerce étant fermé le lundi, ce n’est que mardi matin que l’épouse de l’artisan-affineur s’est rendu compte de la disparition de certains fromages.

Cinq roues de Comté pesant 40kg dérobées

Parmi les pièces emportées, relevons cinq roues de Comté pesant 40kg la pièce. Un inventaire a permis de déterminer que toute une série de fromages affinés (Petits Carrés de Tourpes, Gorgonzola, Petits Bon-Secours, Manchegos, Moelleux à la St-Feuillien,,,) avait été dérobée. Tous les produits volés étaient étiquetés, ce qui rendra la revente difficile, Jacquy Cange étant le seul à utiliser de telles étiquettes.

Risque d’une revente dans le nord de la France

« Le laboratoire de la PJ n’est pas descendu étant donné que trop de membres du personnel travaillent dans les 4 chambres froides qui ont été cambriolées. Le danger, ce sera la revente de nos produits sur des marchés du Nord de la France. En Belgique, ce sera plus difficile. Nous ne vendons qu’aux particuliers. Aucun commerçant, ni restaurateur, ni grande surface ne sont livrés par la Maison Cange », explique Esméralda Bricq, l’épouse de l’affineur.

Visiblement, les vols et le trafic dans le milieu du fromage sont assez réguliers. « Il y a trois ans, une palette de fromage transitant entre Bruxelles et notre magasin a disparu! Il s’agissait d’une palette d’une tonne, d’une valeur d’achat de 4.000 euros. Jamais on ne l’a retrouvée. Quant à l’appel à témoin via Facebook, celui-ci n’a rien donné jusqu’à ce midi », précise la préjudiciée.

Toute information concernant ce cambriolage peut être communiquée à Mme Bricq (069/579.769 ou 0478/704.492).