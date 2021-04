Visée par les propos sexistes d’Hugues Dayez, Anne-Pascale Clairembourg sort du silence

Maîtresse de cérémonie de la cérémonie des Magritte en 2017, Anne-Pascale Clairembourg avait été victime d’une insulte sexiste de la part d’Hugues Dayez, le Monsieur cinéma de la RTBF. Celui-ci avait crié « à poil! » à son intention depuis la salle de presse. Aujourd’hui, l’actrice témoigne.

« J’étais préparée à recevoir des commentaires négatifs mais pas une insulte sexiste à mon encontre », raconte-t-elle dans un entretien accordé à la Dernière Heure. « J’ai trouvé ça hyper violent. »

« Il ne s’est jamais excusé »

« J’ai été réduite à ce ‘À poil’ », poursuit-elle, regrettant que cet épisode ait éclipsé le reste de la cérémonie.

Après ses propos, le journaliste ne s’est jamais excusé. « Bien au contraire. En lieu et place d’excuses, j’ai reçu un mail dans lequel M. Dayez se justifie en critiquant mon travail ainsi que celui de toute l’équipe technique et artistique, minimise la portée de sa parole dont il n’y avait ‘pas de quoi faire un fromage’ et se victimise », se souvient la comédienne.

« Ce débat dépasse ma petite personne »

En 2017, après les faits, le Conseil des femmes francophones de Belgique avait décidé de porter plainte pour sexisme. Anne-Pascale Clairembourg ne s’était pas constituée partie civile à l’époque car elle n’en avait « ni la force ni l’énergie ». Si l’actrice brise le silence aujourd’hui, « c’est surtout parce que l’insulte dépasse de très loin le fait que ce soit moi qui l’ai essuyée. Toute autre femme dans ma position aurait été insultée pareillement. »

« Le débat est plus large que ma petite personne. La question n’est pas de savoir si une femme, moi en l’occurrence, mérite ou non d’être insultée, la question est : peut-on aujourd’hui, en 2021, encore minimiser et tolérer le sexisme ordinaire en milieu professionnel ? Permettre à M. Dayez, qui a un certain pouvoir, d’avoir ce comportement, c’est laisser libre cours à un sexisme généralisé », conclut-elle.

Le jugement dans cette affaire est attendu pour le 11 mai, précise la DH. L’interview est à découvrir dans son intégralité ici.