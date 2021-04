VIDEO. Ils dansent pour les résidents d’une maison de repos

La compagnie des danseurs de Mistral Est a trouvé une façon de se produire malgré le coup d’arrêt du secteur culturel. Elle a décidé de se produire pour les résidents d’une maison de repos dans une initiative double: sortir les personnes âgées de leur isolement et continuer à faire vivre l’art du spectacle malgré la crise.

Les résidents des maisons de repos continuent de ressentir de l’isolement, et le secteur culturel continue d’être à l’arrêt. Alors pourquoi ne pas créer du lien entre ces deux mondes? C’est la réflexion à l’originale de la troupe de danse Mistral Est, qui a décidé de se produire devant les personnes âgées pour un peu éclairer leur quotidien.

Ces danseurs de hip-hop ont nommé le projet « De l’art et du lien » car leur spectacle permet de renouer des liens humains entre artistes et spectateurs, mais aussi entre séniors et juniors. A l’heure où le moral n’est pas au beau fixe, cette initiative est plus que bienvenue.

France 3 a suivi l’une de leurs représentations et l’on peut dire que ces danseurs ont leur petit succès auprès des résidents. « La danse, ça m’a toujours plus, j’aurais donné n’importe quoi pour aller danser », confie une personne âgée. Si le projet est ancré à Villé, en France, qui sait si elle fera un jour son chemin jusqu’à nous très prochainement? Car en plus de soutenir les séniors, cela permet à un secteur culturel en crise de s’assurer une certaine visbilité!