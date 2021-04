PHOTOS. Des aurores boréales bientôt visibles en Belgique?

Les aurores boréales, c’est sans doute l’un des phénomènes naturels les plus impressionnants qu’il soit à observer. Les touristes se rendent par milliers en Islande ou en Scandinavie pour en voir, mais il sera peut-être bientôt possible d’en capturer des clichés chez nous, en Belgique. Voici comment!

Un photographe néerlandais a eu la chance de capturer des aurores boréales dans son pays, à Wieringerwerf, une petite bourgade qui ne paie pas de mine. Les clichés postés par le chanceux sont d’une beauté inqualifiable, mais ils sont d’autant plus étonnants que l’on est pas habitués à voir cela aux Pays-Bas.

Et on peut dire qu’il s’agit là d’un coup de chance, puisque Corné Ouwehand souhaitait réaliser des panoramas du ciel étoilé. Il a repéré l’aurore boréale par hasard, et a publié ses magnifiques photos sur Instagram. Pourtant, tout le monde sait qu’elles sont généralement observables plus au nord, notamment en Scandinavie ou en Islande, soit près des pôles Nord et Sud.

Une histoire d’activité solaire

Mais Werner Hamelinck, de l’Observatoire Urania, expliqe à la VRT que ce phénomène pourrait se produire plus souvent chez nous: « En principe, on peut voir des aurores boréales trois à quatre fois par an aux Pays-Bas et même en Belgique. Mais seulement pendant les années où il y a beaucoup d’activité solaire. »

« Le minimum solaire a eu lieu en décembre 2019. Nous sommes maintenant sur la voie d’une activité solaire de plus en plus intense. Il y a donc de fortes chances pour que les aurores se multiplient progressivement dans les années à venir, y compris aux Pays-Bas et même en Belgique. Après de grandes tempêtes solaires, les aurores peuvent même être vues jusqu’à Milan et Athènes », poursuit l’expert. Reste plus qu’à ouvrir l’œil, et le bon!